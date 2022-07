Proprietățile smântânii: are beneficii pentru sănătate? Smantana este un derivat al laptelui care dobandește toate proprietațile bune ale acestuia. Este o grasime de origine animala și este foarte bogata in vitamina A și conține, de asemenea, vitamina D, precum și minerale precum calciu, zinc, sodiu, potasiu și fosfor, deși in proporții mai mici decat in laptele integral. Cu toate acestea, fiind vorba de o grasime, ramane intrebarea daca este un produs care poate avea beneficii pentru sanatate. Vom descoperi cum poate fi consumata smantana astfel incat sa nu puna probleme, care sunt beneficiile sale și care sunt recomandarile atunci cand vine vorba… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca bolile cardiovasculare (BCV) provoaca cele mai multe decese pe plan mondial (17,9 milioane/an) și ca o alimentație bogata in sodiu este una din cauze. Dar un studiu a constatat ca o dieta bogata in potasiu reduce riscul de BCV, mai ales in randul femeilor.

- Jador face ce face și atrage atenția tuturor! Nici bine nu s-a aflat despre noua iubita pe care a ținut-o ascunsa o perioada buna de timp, și artistul este din nou in prim plan. Nu, de data aceasta nu este vorba despre situația amoroasa, ci de o veste mai puțin placuta. In miez de noapte, cantarețul…

- In luna februarie a acestui an, viața lui Daniel Andrei Vasiliu s-a schimbat complet. Dintr-un copil de 10 ani sanatos, elev in clasa a IV-a, care a mers la spital pentru o operație de apendicita, s-a transformat intr-un pacient cu multiple diagnostice. Pe certificatul medical emis de medicii de la…

- Centrul de agrement bombardat de ruși in regiunea Odesa este, de fapt, un sanatoriu renovat de autoritațile de la Chișinau și destinat copiilor moldoveni cu probleme de sanatate, a informat ministra Sanatații din Republica Moldova, Ala Nemerenco.

- Jador traverseaza o perioada destul de aglomerata in ultima vreme, asta fiindca s-a dat startul evenimentelor și are numeroase cantari. Ei bine, pe langa asta, artistul se confrunta acum și cu o serie de probleme de sanatate. Iata ce a pațit și ce le-a povestit fanilor din mediul online!

- Apa este esențiala pentru organism și pentru ca acesta sa poata funcționa optim, este recomandat consumul de lichide dar și de alimente cu un conținut ridicat de apa. Insa de ce este atat de importanta hidratarea? Consumand o cantitate suficienta de apa, pielea și parul iși pastreaza stralucirea și…

- Alina Pușcaș a trecut prin momente dificile, asta dupa ce prezentatoarea de la Te Cunosc de Undeva a suferit un accident la glezna. Vedeta a mers imediat la doctor și a primit un diagnostic neașteptat. Iata care este starea de sanatate a prezentatoare TV!

- Actorul Valentin Uritescu, in vasrta de 80 de ani, are de multa vreme probleme de sanatate.Valentin Uritescu (n. 4 iunie 1941, Vinerea, Alba, Romania) este actor de televiziune, film și teatru.In decursul carierei sale artistice a lucrat ca angajat la patru teatre:1963-1968 la Teatrul "M. Filotti" din…