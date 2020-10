”Ionut Nedea, proprietarul Litoralulromanesc.ro, compania de turism care vinde cele mai multe vacante in statiunile autohtone de la Marea Neagra, se extinde si pe piata externa prin infiintarea unei alte agentii turoperatoare, Sunway Travel, care va promova pachete charter in strainatate in destinatii sun&beach precum Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite sau Ciprul de Nord. In acest business nou, Ionut Nedea s-a asociat cu Erdinc Adali, unul dintre cei mai cunoscuti specialisti din turismul romanesc in vanzarea de vacante in destinatii externe de litoral”, arata compania intr-un comunicat. De…