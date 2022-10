Stiri pe aceeasi tema

- Propagandistul Vladimir Soloviov a sugerat intr-o emisiune de la televiziunea rusa de stat ca ar trebui atacate bazele militare din Europa, unde sunt atrenați militari ucraineni și aerodromurile folosite pentru livrarea de ajutoare. El a menționat in acest context și Romania, potrivit inregistrarilor…

- Imediat dupa ce Rusia a invadat Ucraina, Bruxellesul a infiintat un fond in valoare de 500 de milioane de euro, cu scopul de a incuraja statele membre sa inarmeze Ucraina si de a pune UE sa plateasca factura. Bruxellesul stabilea ca acesta urma sa acopere 85% dintre costuri, estimaazsa trei diplomati…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Occidentului sa gaseasca noi modalitați de a aplica presiune politica asupra Rusiei și de a sprijini Ucraina, in cadrul unui discurs susținut prin videoconferința in reuniunea G7 de marți, relateaza BBC . Blocul – care este format din Canada, Franța,…

- Conductele Rusiei Nord Stream 1 si Nord Stream 2 au explodat in mai multe locuri in aceasta saptamana, deversand gaze in Marea Baltica, in largul coastelor Danemarcei si Suediei. Seismologii au inregistrat explozii in zona. Uniunea Europeana a declarat ca suspecteaza ca pagubele au fost provocate de…

- „Nu exista niciun avantaj real pe campul de lupta care sa fie obținut astfel, ar fi imposibil ca SUA sa stea deoparte și sa nu raspunda și nu cred ca Putin sau cei mai apropiați consilieri ai sai sunt sinucigași", susține generalul american.Afirmațiile vin in contextul in care tot mai mulți specialiști…

- Ucraina urmareste sa ceara Rusiei despagubiri de razboi in valoare de peste 300 miliarde de dolari, potrivit unei declaratii a ministrul justitiei ucrainean, Denis Maliuska, citata vineri de DPA și Agerpres . „Kievul doreste adoptarea unei rezolutii de catre Adunarea Generala a ONU care sa stabileasca…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a denuntat ‘oligarhia de facto’ impusa Uniunii Europene de Franta si Germania, cerand ‘revenirea la principiile’ UE intr-un editorial consacrat razboiului din Ucraina si publicat marti in Le Monde. Conflictul in Ucraina a ‘aratat adevarul despre Europa’, care…