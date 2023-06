Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa un atac cu rachete in orasul Uman din regiunea Cherkasy, din centrul Ucrainei, afirma un oficial militar, informeaza CNN, citat de news.ro.Orasul Uman a fost lovit de un atac cu rachete joi, potrivit lui Igor Taburets, seful administratiei militare a regiunii…

- Occidentul incita activ Moldova sa participe la conflictul din Ucraina, care a devenit o rampa de lansare pentru razboiul impotriva Rusiei și activitațile subversive impotriva Belarusului, transmite șeful FSB al Rusiei, Alexander Bortnikov, informeaza TASS."Ucraina a devenit o rampa de lansare pentru…

- Un accident rutier s a produs dupa miezul noptii, in jurul orei 01.15, statiunea in Mamaia, zona Hotel Nyota.A fost vorba despre o masina cu numere de Ucraina care a sarit peste sensul giratoriu si a intrat pe contrasens intr o masina care circula regulamentar. La fata locului intervenit politia rutiera…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin a anuntat moartea unui voluntar american angajat in lupta alaturi de trupele Kievului, in estul Ucrainei, relateaza AFP. Intr-o inregistrare video distribuita de catre bloggeri militari rusi, Evgheni Prigojin arata marti cadavrul unui militar despre…

- Șeful informațiilor militare din Ucraina, Kirilo Budanov, a dezvaluit ca Evhen Șevcenko, un membru al parlamentului de la Kiev, a purtat negocieri secrete cu Aleksandr Lukașenko, la solicitarea serviciilor speciale ucrainene, relateaza Ukrainska Pravda.

- Incidente precum explozia produsa in orașul rus Belgorod, dupa ce un avion rus a pierdut „accidental” muniție, pot avea loc și in alte zone, potrivit colonelului Iuri Ignat, purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, pentru ca, spune el, rușii incearca sa creasca rapid producția in detrimentul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat joi prima sa vizita la Kiev de la invazia pe scara larga a Rusiei, in semn de susținere pentru Ucraina, care se pregatește sa lanseze o contraofensiva, scrie presa ucraineana, care publica fotografii cu liderul occidental in centrul capitalei…

- Mitropolitul Pavlo al Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC) a comparut sambata in fata unei instante din Kiev, sub acuzatia de apologie a invaziei ruse in Ucraina si de instigare la disensiuni religioase, informeaza Reuters. Sedinta de judecata s-a incheiat printr-o amanare pentru luni, dupa ce ierarhul…