- In timp ce sute de mii de ruși stau in frig, in mai multe regiuni ale țarii, din cauza problemelor majore ale sistemelor de termoficare, la televiziunea rusa acestora li se spune ca totul este bine, insa in Statele Unite „americanii mor de frig pe strazi” la temperaturi de doar -20 de grade. „In Oymyakon…

- Temperaturile din Romania au scazut brusc, iar in cateva zone din țara s-au inregistrat valori chiar și de -20 de grade Celsius. Gerul nu doar ca a inchis drumuri și școli, dar a facut și victime in Romania. Trei persoane au murit in ultimele zile.

- Temperaturile extreme din Romania au rupt șine de cale ferata, provocand intarzieri de trenuri in unele zone. Temperaturile au coborat la minus 17 grade Celsius. Compania CFR SA anunța ca pe rețeaua feroviara circulația trenurilor se desfașoara, miercuri dimineața, in condiții normale de iarna, traficul…

- Noi recorduri de temperaturi scazute au fost inregistrate joi in China, in contextul in care tara se confrunta cu un val de frig persistent, care incheie un an de conditii meteorologice extreme, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- O avarie la rețeaua electrica a lasat zeci de strazi din Feleacu, Dezmir, Cojocna fara energie electrica. Avaria a fost semnalata la ora 17.34 și ar trebui sa fie remediata la ora 20.30.Problema este ca centralele electrice ale oamenilor nu mai pornesc și locuitroii din aceste comune și sate…

- Temperaturile din unele zone siberiene au scazut pina la minus 53 de grade Celsius, iar viscolul a acoperit Moscova cu un strat record de omat si a perturbat zborurile, in contextul in care vremea de iarna a pus stapinire pe Rusia, transmite luni Reuters. In Republica Saha din partea de nord-est a Siberiei,…

