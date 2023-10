Propaganda nu a câștigat războaiele dar știe să le prelungească In ultimii doi ani, conflictul din Ucraina a fost marcat de o propaganda intensa din ambele parți, iar astazi, observam ca tonul propagandei incepe sa se schimbe. De-a lungul acestui conflict, propaganda a fost un instrument deosebit de puternic in mainile atat a NATO și aliaților sai, cat și a Rusiei. Ambele parți au incercat […] Articolul Propaganda nu a caștigat razboaiele dar știe sa le prelungeasca apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

