Stiri pe aceeasi tema

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a reduce decalajul de prosperitate din tara. „Scopul este acela de a reduce inegalitatea, care în ultimii ani a crescut în tara noastra”, a declarat sâmbata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la…

- Dintre cetațenii celor opt state membre UE care nu fac parte din zona euro, romanii sunt in topul celor care iși doresc cel mai mult adoptarea monedei unice. 75% doresc trecerea la euro – in creștere fața de 63% anul trecut. Potrivit Eurobarometrului Flash, in clasament urmeaza maghiarii (69%), croații…

- Inflația continua sa creasca in Romania, aceasta situandu-se printre statele UE cu cea mai ridicata rata și in luna iunie 2020, alaturi de Ungaria, Estonia, Polonia și Lituania. In UE inflația a...

- Țintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera devin obligatorii din punct de vedere juridic in UE, potrivit unui text legislativ aprobat luni in interiorul Uniunii Europene cu 26 de voturi pentru și o abținere, din partea Bulgariei, relateaza Reuters citat de Agerpres . Acordul statelor membre…