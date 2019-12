Stiri pe aceeasi tema

- "Kim Jong Un este prea intelligent si are mult prea mult de pierdut, de fapt totul, daca actioneaza intr-un mod ostil. El a semnat cu mine un Acord de Denuclearizare puternic in Singapore. Nu vrea sa isi anuleze relatia speciala cu presedintele SUA sau sa se amestece in alegerile prezidentiale din SUA,…

- Kim Jong Un, liderul regimului de la Phenian, a supervizat "testarea cu succes" a unui sistem lansator multiplu de rachete super masive și și-a exprimat "marea satisfacție", a transmis agenția oficiala de știri din Coreea de Nord (KCNA), potrivit Reuters.Coreea de Nord a lansat, joi, doua…

- Coreea de Nord a lansat o critica violenta la adresa candidatului prezidențial american Joe Biden, numindu-l pe fostul vicepreședinte un "câine turbat", scrie France 24. Atacul verbal a fost unul feroce, chiar și pentru standardele Phenian-ului. Biden "a avut îndrazneala…

- Coreea de Nord a criticat dur miercuri Statele Unite, care preconizeaza sa efectueze manevre militare comune cu Seulul in decembrie, relateaza AFP potrivit news.roWashingtonul si Seulul au renuntat anul trecut la aceste exercitii aeriene anuale, intr-o perioada de ”dezghet” al relatiilor cu…

- Coreea de Nord a efectuat un nou test cu lansatoare super masive de rachete multiple joi dupa-amiaza, despre care sustine ca a fost un succes, informeaza vineri agentia de stiri KCNA, preluata de Reuters. Ultimul test cu "lansatoare super masive de rachete multiple", care urmeaza unor…

- În 1987, cu doar câtiva ani înainte de începutul celei mai mari foamete din istoria tarii, în Coreea de Nord începea constructia unei cladiri faraonice, un „Frankenstein” arhitectural. Cea mai mare cladire-fantoma din lume e în continuare goala pe…

