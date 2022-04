Pronosticuri pentru cele mai interesante 4 meciuri din următoarea etapă din Liga 1 Chiar daca sistemul cu play-off și play-out a ajutat la sporirea spectacolului in finalul campionatului, au ramas destule echipe care nu mai au pentru ce sa joace in acest moment.Pe langa asta, Liga 1 se mai confrunta și cu situații speciale, cum este cea de la Mediaș , acolo unde echipa aliniaza la start juniori in fiecare meci.Acestea sunt cele mai interesante 4 meciuri din urmatoarea runda a Ligii 1:Gaz Metan – DinamoVineri, 22 aprilie, ora 17:30Gaz Metan este o echipa parasita, la care au mai ramas sa joace doar juniorii, cu singurul scop de a nu pierde și banii din drepturile de televizare.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liga profesionista de Fotbal ( LPF ) a anuntat astazi programul meciurilor din etapa a 7-a din play-off-ul si play-out-ul Ligii 1. Astfel, confruntarea Universitatea Craiova – FC Voluntari se va disputa sambata, 30 aprilie, de la ora 20.00. La randul sau, FCU Craiova va primi vizita formatiei UTA duminica,…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, ieri, intr-o postare in social media, ca regreta neintelegerea produsa in procesul de redenumire a salii de gimnastica de la Deva, subliniind ca Daniela Silivas este perfect indreptatita sa dea numele sau acestui loc si va face toate demersurile in acest…

- Etapa a 2-a din play-off și play-out din Liga 1 se disputa intre 18 și 21 martie. Ultima partida a etapei, CS Mioveni – Chindia Targoviște, va avea loc luni, de la ora 20:30. Programul etapei a 2-a din play-off Liga 1 Vineri, 18 martie Ora 20.30 FC Voluntari – CS Universitatea Craiova 3-1 Sambata ,…

- Etapa a 29-a, penultima din sezonul regulat, se disputa de marți, 1 martie, pana joi, 3 martie. Epilogul rundei este FC Argeș – FCSB. Cele opt partidele ale acestor doua runde din sezonul regular sunt transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și TELEKOM Sport. Etapa a 29-a Marți, 1 martie Ora 15.00…

- Etapa a 25-a a Ligii I a debutat marti, 8 februarie, cu meciul Sepsi – Gaz Metan și se incheie joi, 19 februarie, cu partida Dinamo – CS Universitatea Craiova. Programul meciurilor din etapa a 25-a din Liga 1 Marti, 8 februarie ora 15:00 Sepsi Sf. Gheorghe – Gaz Metan 2-0 ora 17:30 CFR Cluj – UTA 0-0…

- Fotbal – Liga 1, etapa 23 - Rezultate: Sepsi Sf Gheorghe – Univ Craiova 3-1, FC Voluntari – Gaz Metan Medias 3-1, Rapid – UTA 1-1, Chindia Targoviste – CS Mioveni 0-0, FCU Craiova – FC Arges 1-0, Dinamo – FCSB 0-3, CFR Cluj – FC Botosani 1-1. Jocul Academica Clinceni – Farul Constanta a fost amanat.

- Etapa a 23-a a Ligii I debuteaza azi, 28 ianuarie, cu meciul Sepsi Sfantu Gheorghe – CS Universitatea Craiova, programat de la ora 20:00. Derby-ul Dinamo – FCSB se va disputa la 30 ianuarie, de la ora 20.00. Meciurile se vor disputa astfel: Vineri, 28 ianuarie Ora 20.00 Sepsi Sfantu Gheorghe – CS Universitatea…

- Etapa a 22-a a Ligii 1, prima din acest an, s-a disputat de vineri, 21 ianuarie, pana luni, 24 ianuarie. Capul de afiș al rundei a fost meciul FCSB – CFR Cluj, scor 3-3, disputat duminica seara. Rezultatele inregistrate: Vineri, 21 ianuarie Ora 20.00 FC Arges – FC Dinamo 2-1 Sambata, 22 ianuarie Ora…