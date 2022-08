Promisiunile lui Costel Alexe din campania electorala au ramas in plop. Proiectul pentru construirea drumului Uricani – Cicoarei este blocat Proiectul pentru construirea unui nou drum, paralel cu cel european, pe ruta Uricani – Cicoarei este blocat, iar autoritațile par sa fi acceptat situația, deși este vorba despre doar 5 km de traseu. In campania electorala, candidatul la șefia Consiliul Județean Costel Alexe, acum președinte, spunea ca proiectul va fi gata „intr-o luna”. De atunci, au trecut 24 de luni. Cu toate ca CJ nu are atribuții directe in realizarea drumului Uricani – Cicoarei, Alexe a prezentat aceasta investiție, in campania electorala, drept unul dintre proiectele prioritare ale mandatului sau de președinte. „Grad redus… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

