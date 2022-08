Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu: „Cel puțin 12 elevi vor lua bursa in fiecare clasa din Romania” Sorin Cimpeanu: „Cel puțin 12 elevi vor lua bursa in fiecare clasa din Romania” „Veți vedea ca in fiecare clasa de 28 de elevi aveți cel puțin 12 elevi care vor lua bursa in fiecare clasa din Romania, iar cuantumul acestor…

- Sorin Cimpeanu a declarat ca bursele elevilor vor reprezenta un pilon pentru reducerea abandonului scolar, intrucat cuantumul acestora va fi unul motivant atat pentru copii, cat si pentru parintii lor. El a afirmat ca in anul 2023 bugetul pentru bursele elevilor va fi de zece ori mai mare decat cel…

- GHINION… Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit, intr-un autocar, in bagajele unui cetațean roman, 6000 de țigarete pe care barbatul intenționa sa le introduca ilegal in Romania. Pe 03 august a.c., in jurul orei 22.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- LA MULȚI ANI… Serviciul Județean de Ambulanța Vaslui sarbatorește astazi, 28 iulie 2022, Ziua Ambulanței din Romania și 116 ani de la prima utilizare a ambulanțelor pe teritoriul Romaniei. O parte din echipajele medicale al SAJ Vaslui vor merge azi la Iași, in fața Palatului Culturii, acolo unde ministrul…

- AJUTOR… Rugbiștii juniori barladeni au sarit sa o ajute pe Raluca G., fata implicata in gravul accident produs in Badeana, saptamana trecuta, și s-au mobilizat pentru a o sprijini dupa ce a fost transferata la Spitalul de pediatrie “Sf. Maria” din Iași. Jucatorul Gabriel Rupanu și-a donat tricoul purtat…

- Nunta anului in capitala. Nuțu Camataru și-a insurat unul dintre baieți, iar de la petrecere nu a putut lipsi spuma interlopilor din Romania. Cam din fiecare județ al țarii a fost cate un reprezentant, iar din Iași nu putea lipsi unul dintre prietenii lui Nuțu Camataru Nunta mare in capitala. Nuțu Camataru…

- In aceste momente la Iași și in alte 4 județe din Romania sunt descinderi ale polițiștilor. Sunt vizați mai mulți traficanți de migranți, dar și de droguri. La data de 18.05.2022, autoritațile impreuna cu lucratorii de poliție judiciara din Arad si politistii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara si…