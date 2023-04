Stiri pe aceeasi tema

- Impusa in plina criza sanitara, obligatia de vaccinare impotriva Covid-19 va fi ridicata pentru ingrijitori si alte cadre medicale in Franta, unde guvernul a promis joi sa urmeze recomandarea in aceasta directie a Inaltei Autoritati de Sanatate (HAS), relateaza AFP.Franta se pregateste astfel sa…

- Agenția de Guvernare Electronica a Republicii Moldova (AGE) a caștigat „Premiul special pentru proiectarea serviciilor digitale”, la un concurs organizat de Uniunea Internaționala a Telecomunicațiilor (ITU) și GovStack. Anunțul a fost facut la Summit-ul Mondial privind Forumul Societații Informaționale…

- ”Inegalitatile dintre femei si barbati pe piata muncii s-au redus usor anul trecut, in principal datorita cresterii ratei de participare a femeilor la forta de munca si a unei scaderi usoare a somajului. Totusi, evolutia nu a fost suficienta pentru a recupera varful inregistrat inainte de pandemie”,…

- Un stat european vrea sa ii oblige pe proprietarii de locuinte libere din intreaga tara sa le puna la dispozitia chiriasilor pe termen lung, potrivit adevarul.ro. Un stat european vrea sa ii oblige pe proprietarii de locuinte libere sa le inchirieze Guvernul portughez vrea sa ii forteze pe proprietarii…

- Un grup infractional sarbo-croat suspectat de sute de spargeri in toata Europa a fost desfiintat in noiembrie anul trecut in cadrul unei operatiuni conduse de o echipa de ancheta franco-spaniola soldate cu 25 de arestari, a anuntat sambata jandarmeria franceza, relateaza AFP. Grupul, format din aproximativ…

- Aproximativ 100 de salariati ai Euronews au manifestat joi, 2 februarie, in fața sediului postului european de televizune la Lyon, sud-estul Frantei, ca sa atraga atenția asupra viitorului postului și condițiilor de munca, informeaza AFP, citata de Agerpres.Cu pancarte pe care se citea „Nu dezmembrarii…

- Super-tancurile Leopard 2 sunt folosite in armatele a cel putin 13 tari europene: Austria, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia si Ungaria, care au impreuna peste 2.