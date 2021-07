Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe va inființa o noua secție, „Sportul pentru persoane cu nevoi speciale”, care are drept scop atragerea a cat mai multor persoane cu nevoi speciale catre activitațile sportive, identificarea de talente și legitimarea acestora, precum și crearea cadrului…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca statul trebuie sa intervina cat mai urgent pentru rezolvarea problemei ursilor, care s-au inmultit excesiv in ultimii cinci ani. „Este evident ca nu putem sa punem deasupra vietii omenesti interesul nimanui din aceasta tara. In…

- O serie de modificari se vor produce incepand de maine, 1 iulie 2021, in ocuparea funcțiilor de director/director adjunct, din județ, a anunțat, astazi Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Este vorba de schimbari in echipa manageriala din trei unitați de invațamant. Potrivit IȘJ Covasna, „la…

- Pentru prima data de la inceputul pandemiei, in Sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe nu mai este internat niciun pacient cu COVID-19, a anuntat miercuri conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Rosu Matyas, a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Ziua Copilului va fi sarbatorita in acest an in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, organizatorii pregatind pentru data de 1 iunie numeroase activitati culturale, sportive si de divertisment, au anuntat joi autoritatile locale. „Dupa un an de pauza din cauza pandemiei, anul acesta copiii sunt asteptati…

- Cei interesați sunt asteptati in perioada urmatoare cu o oferta variata de spectacole, expoziții și cu multe alte evenimente Ca urmare a scaderii ratei de incidența și a relaxarii restricțiilor, instituțiile de cultura din Sfantu Gheorghe iși pot relua activitatea, cu respectarea masurilor de prevenire…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor cumpara fosta Fabrica de Tigarete din municipiu, care si-a incetat activitatea in urma cu aproape 10 ani, dorind, printre altele, sa infiinteze aici un centru interactiv de stiinta si divertisment dupa modelul „Palatului minunilor” din Budapesta. Potrivit…

- Doar sase persoane mai erau inscrise, joi dimineata, pe listele de vaccinare anti-COVID-19 in judetul Covasna, in conditiile in care erau disponibile un numar de 4.725 doze in centrele deschise pe teritoriul acestuia, a declarat primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad. Edilul considera ca…