Proiectul privind impozitarea pensiilor speciale va fi introdus joi si in plenul reunit al Parlamentului

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, in calitate de or decizional, impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%. Presedintele USR, Dan Bana, afirma ca, astfel, ”o parte din nedreptate a fost rezolvata” si asteapta eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Liderul deputatilor PNL, Florin…

- Camera Deputatilor a adoptat, astazi, legea privind impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%. Cel care a solicitat introducerea initiativei pe ordinea de zi a fost presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, care este si sef al grupului deputatilor social-democrati. Ca for decizional, Camera Deputatilor…

- "Nu am fost niciodata de acord cu beneficii speciale pentru politicieni. Am spus acest lucru clar in repetate randuri in trecut. Partidul Social Democrat a decis sa iși asume aceasta responsabilitate și sa voteze impozitarea pensiilor speciale - este o abordare in linia modelelor europene care merg…

- Camera Deputaților a adoptat impozitarea pensiilor speciale. Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, legea care prevede impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Inițiativa, adoptata anul trecut de Senat, nu figura inițial pe ordinea de zi a plenului Camermei…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, legea care prevede impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Inițiativa, adoptata anul trecut de Senat, nu figura inițial pe ordinea de zi a plenului Camerei pentru dezbatere și vot final, fiind introdusa chiar la inceputul…

- Parlamentul decide miercuri impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Proiectul PSD este susținut și de PNL, dar si de alte partide politice. "Si PNL propune impozitarea progresiva, cu cele trei praguri de 10,60 si 90%, dar daca este vointa politica vom vota orice impozitare a pensiilor…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a transmis miercuri ca Parlamentul va vota in cursul zilei impozitarea pensiilor speciale cu 85%.„PSD a propus și vom vota astazi in Parlament impozitarea drastica a pensiilor speciale! Cu 85%! Toate pensiile din Romania trebuie aduse la un nivel decent,…

- Impozitarea pensiilor speciale revine pe tapet, in plina criza generata de epidemia de coronavirus. Parlamentarii PNL au depus miercuri un amendament prin care propun impozitarea progresiva a pensiilor speciale de la 10 pana la 95%, cu excepția pensiilor militarilor si politistilor.Liderul…