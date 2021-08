Proiectul privind acordarea unei alocaţii de hrană pentru persoanele vaccinate, pe ordinea de zi a Guvernului Proiectul de ordonanta care prevede o alocatie de hrana in valoare de 100 de lei pentru persoanele vaccinate, dar si organizarea Loteriei de vaccinare figureaza pe ordinea de zi a sedintei de luni a Guvernului. Proiectul de ordonanta modifica si completeaza legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19. Potrivit acestuia, persoanele care se vaccineaza cu schema completa de vaccinare beneficiaza de o alocatie de hrana, in valoare totala de 100 lei, sub forma tichetelor de masa pe suport de hartie. Alocatia de hrana, sub forma tichetelor de masa,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi masuri restrictive ar putea fi impuse daca se inrautațește situația epidemiologica, a anunțat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, intr-o declarație de presa susținuta sambata cand numarul de noi cazuri a trecut de 1.000 . Cu toate acestea, cei vaccinați nu vor fi vizați de posibile noi masuri de…

- Proiectul de Ordonanța de Urgența a fost inițiat de Ministerul Sanatații și publicat astazi in transparența decizionala. Pentru a fi aprobat, proiectul de act normativ așteapta acum aviz de la vicepremier, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Afacerilor…

- Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de imunizare vor primi bonuri de masa in valoare de 100 de lei, au anuntat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, si premierul Citu dupa sedinta de marti a coalitiei de guvernare. Prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca in coalitie au…

- Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul tulcea a fost convocat in sedinta ordinara, pe data de 29 iulie 2021, ora 13.00."Stefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, in baza dispozitiilor art. 133, alin. 1 si alin. 2 lit. a , art. 134, alin. 1 lit. a si alin. 3 lit. a , art.…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, vineri, ca in Coaliție și in Guvern au avut loc discuții despre stimularea campanie de vaccinare, in condițiile in care autoritațile se tem de valul patru al pandemiei. Printre posibilele masuri, Barna a anunțat ca romanii vor putea merge la mall in weekend doar daca…

- In ultimele 24 de ore, aproape 8.063 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, arata datele transmise duminica, 18 iulie, de Comitetul Național pentru Campania de Vaccinare. Numarul persoanelor este in scadere considerabila fața de zilele precedente, dar și cel mai mic de pe 17 ianuarie 2021 și pana…

- Locuitorii din stanga Nistrului pot solicita confirmarea certificatului de vaccinare, eliberat de instituțiile medico-sanitare din regiunea transnistreana, in scopul trecerii frontierei Republicii Moldova.

- Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, este preocupat ca legea sa se aplice doar in funcție de interesele sale și ale grupului sau, ignorand toate prevederile legale in vigoare. Tentativa USR de legalizare a… ilegalitații PUTEREA a semnalat recent ca ministrul Claudiu…