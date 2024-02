Stiri pe aceeasi tema

- AUTORI: Profesor dr. Daniela SANDU – Manager general de proiect Profesor Constantin HARABOR – Autor și Coordonator de proiect In cadrul proiectului de tip Școli Surori „Prietenia științelor și știința prieteniei” a avut loc cea de-a doua etapa care a constat in vizita delegației romane la Istanbul,…

- Romania va fi reprezentata de 16 atleti, opt fete si opt baieti, la Campionatele Balcanice indoor prevazute la Istanbul, in data de 10 februarie, informeaza Federatia Romana de Atletism. Din delegatia Romaniei, condusa de antrenorul coordonator al lotului olimpic de seniori, Oana Pantelimon, fac parte…

- Klaus Iohannis a primit, marți, la Palatul Cotroceni, delegația conducerii American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), alcatuita din Președintele JDC, Annie Laurie Sandler, Președintele executiv al JDC, Ariel Zwang, și directorul JDC pentru Romania, Sharli Israel Sabag, cu prilejul participarii…

- Delegația FMI ajunge astazi la București și va purta, timp de patru zile, discuții cu Guvernul și cu reprezentanții altor instituții. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, susține ca vizita FMI este una de rutina, in contextul in care țara noastra nu are un acord de imprumut cu instituția financiara…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a semnat joi, 11 ianuarie, la Istanbul, Memorandumul de Ințelegere privind constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine in Marea Neagra – MCM Black Sea, o inițiativa in premiera pentru statele aliate riverane. Alaturi de ministrul…

- Iata mesajul publicat de Rareș Bogdan:"Intrarea Romaniei in Schengen in 2024, chiar daca in prima etapa este vorba de frontierele aeriene și maritime, este o victorie importanta a PNL. Intrarea in Spațiul Schengen a fost prioritatea noastra absoluta, fiind motivați de dorita romanilor de a fi tratați…

- David Arahamia, liderul partidului "Slujitorul poporului" si cel care a condus delegatia ucraineana la negocierile de "pace" cu rusii din Belarus si Turcia in 2022, a declarat ca delegatia rusa a promis pace Kievului in schimbul refuzului de a adera la NATO, dar ucrainenii nu i-au crezut, scrie pravda.com.ua.…