Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a adoptat proiectul legii privind prevenirea și combaterea harțuirii la locul de munca Parlamentul a adoptat astazi legea de ratificare a Convenției nr.190/2019 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind eliminarea violenței și a harțuirii in lumea muncii. „Proiectul a fost inițiat…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care prevede ca au posibilitate consiliile locale sa acorde reduceri procentuale ale impozitelor pe cladiri si pe teren datorate de persoanele fizice care fac dovada a minimum trei donari de sange pe parcursul unui an calendaristic. Legea merge…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Propunerea legislativa…

- Camera Deputatilor a adoptat marți, 27 februarie, in calitate de for decizional, proiectul de lege care interzice vanzarea tigarilor electronice tinerilor sub 18 ani, iar legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.Legea extinde interzicerea vanzarii tigaretelor electronice, a flacoanelor…

- Ambasada Romaniei in SUA a anunțat, joi seara, pe Facebook, ca Congresul SUA a adoptat proiectul de lege privind strategia de securitate și dezvoltare a Marii Negre, adaugand ca Congresul a decis ridicarea nivelului de elaborare a strategiei la nivelul președintelui SUA. Legea merge la promulgare la…