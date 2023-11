Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Senatului a decis ca proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii sa primeasca marti avize si raport din partea comisiilor de specialitate si sa intre la vot in plenul care este programat ulterior, la ora 17,00. Premierul Marcel Ciolacu și-a fixat ca obiectiv…

- Guvernul are in analiza in sedinta de joi proiectul privind sistemul public de pensii, precum si ordonanta de urgenta prin care se modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul…

- Guvernul are in analiza in sedinta de joi proiectul privind sistemul public de pensii, precum si ordonanta de urgenta prin care se modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul…

- Comisiile pentru munca, de buget si pentru constitutionalitate ale Camerei Deputatilor au dat luni un raport favorabil proiectului legii pensiilor speciale, pe care l-au pus in acord cu decizia Curtii Constitutionale.

- Proiectul legii pensiilor speciale ar urma sa fie dezbatut si supus la vot astazi de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. Documentul a fost adoptat in urma reexaminarii de plenul Senatului, in calitate de prima camera sesizata, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala. Proiectul…

- Proiectul legii pensiilor speciale urmeaza sa intre, lunea viitoare, in dezbaterea si votul plenului Camerei Deputatilor, a decis, miercuri, Biroul permanent conform Agerpres.roConducerea Camerei a stabilit ca proiectul, adoptat de Senat in calitate de prim for sesizat, sa fie trimis la comisiile de…

- In Senat, comisiile de specialitate au dat raport favorabil pentru legea pensiilor de serviciu, care a fost modificata in acord cu decizia Curtii Constitutionale. Unul dintre amendamentele aprobate stabileste ca varsta de pensionare va creste la 65 de ani, etapizat, pana in 2028. Din opozitie, USR critica…

- Comisiile juridica, munca, aparare si constitutionalitate ale Senatului au adoptat, marti, raport de admitere pentru proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.