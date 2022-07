Proiectul internațional „Danube Floodplain”, o șansă de relansare a proiectelor din România pentru renaturarea Luncii Dunării In contextul prevenirii fenomenelor extreme provocate de incalzirea globala, una dintre principalele prioritați este refacerea ecosistemelor din fostele zone umede, in care luciile de apa au fost desecate pentru ca pe terenurile respective sa se faca agricultura. La nivel mondial, din 1970 au disparut 90% din zonele umede ale planetei. In Romania, conform studiilor specialiștilor, principalul obiectiv este renaturarea a 530.000 ha din Lunca Dunarii, pentru refacerea luciilor de apa desecate in perioada 1950 – 1980 pentru ca pe acele terenuri sa se faca agricultura intensiva. Inundațiile catastrofale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

