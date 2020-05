Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, marti, ca aproape sase mii de cereri au fost depuse pana in prezent pentru Programul ”Tomata”, termenul final fiind de 15 mai, iar printre judetele cu cel mai mare numar de beneficiari se afla Olt, Dolj si Giurgiu. Adrian Oros a afirmat, marti,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat miercuri, in cadrul audierilor in fata comisiilor parlamentare, ca programul Tomata va continua si in acest an cu cateva imbunatatiri, urmand ca beneficiarii sa detina un registru de evidenta a tratamentelor, urmand sa fie verificate si plantarile pentru…

- Cei de la PSD acuza, pe pagina oficiala de Facebook, faptul ca Executivul vrea sa ingroape celebrul program ”Tomata”, asta pentru ca il subfinanțeaza. Programul ”Tomata” a fost lansat și susținut de fostul lider PSD, Liviu Dragnea impreuna cu fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea.Citește…

- Ministrul demis al Agriculturii, Adrian Oros, va sustine miercuri o conferinta de presa referitoare la noile masuri de sprijin pentru fermieri, care vor fi lansate in acest an. De asemenea, vor fi prezentate si programele de minimis (tomate, lana si usturoi). Conferinta va avea loc la sediul MADR. La…

