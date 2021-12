Proiectul de buget pentru 2022 ar putea să intre la vot astăzi (SURSE) Comisiile de buget-finante sunt asteptate sa finalizeze, miercuri, dezbaterile si raportul pe proiectul bugetului de stat pe 2022 si pe proiectul bugetului asigurarilor sociale, informeaza agenția NEWS.RO. Marti, mai multe ministere au primit deja avize favorabile in comisiile de specialitate. Daca parlamentarii vor reusi sa finalizeze astazi toate dezbaterile din comisii, este posibil ca votul in plenul reunit sa aiba loc tot astazi, au precizat surse parlamentare pentru News.ro. Alesii pot vota bugetul si pe tableta, nefiind necesara prezenta lor in plen. Marti, comisiile parlamentare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

