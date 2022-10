Proiectul de autostradă din România care înaintează în anonimat: 335 de kilometri planificați, preponderent în zone montane Parlamentul a votat o lege in anul 2020 care obliga statul roman sa construiasca de la zero o autostrada cu o lungime planificata de 335 de kilometri. Este vorba despre legea nr. 264 din 20 noiembrie 2020, pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului". Potrivit articolului 4, "termenul de execuție (...) este de 4 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi". Actul normativ a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2021, ceea ce inseamna ca intregul obiectiv ar trebui terminat in pana la finalul anului 2024. Investiția totala pentru realizarea Autostrazii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

