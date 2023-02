Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Consiliului Local (CL) s-a reunit intr-o noua sedinta ordinara. Consilierii vor discuta peste 40 de proiecte, iar unele ar putea avea un impact semnificativ asupra orasului. Un exemplu in acest sens este ansamblul cu 14 blocuri de 16 etaje din zona Dacia. Proiectul urbanistic a primit aviz nefavorabil…

- Proiectul construirii unei parcari supraterane in Musatini, zona Alexandru cel Bun, va determina costuri de peste 10 milioane euro. Comparabil, sunt costuri care ajung la un pret dublu fata de costul cu care Primaria vrea sa construiasca viitorul pasaj subteran de pe Anastasie Panu, din fata Palatului…

- Consilierii locali vor dezbate in sedinta din aceasta saptamana mai multe proiecte urbanistice care vor avea un impact semnificativ asupra unor zone din oras. Investitiile vizeaza de la noi centre comerciale pana la blocuri cu 16 etaje. Proiectele sunt de ceva timp in procesul de autorizare la Primarie,…

- Un proiect imobiliar important este pe punctul de a fi supus dezbaterii Consiliului Local (CL) in urmatoarea sedinta, care ar putea avea loc in prima parte a lunii februarie. Investitia apartine firmei Hotel Orizont si vizeaza construirea unui apart-hotel la intersectia dintre bld. Tudor Vladimirescu…

- Nu mai este mult pana la Revelion, astfel ca, pe langa produsele alimentare pentru pentru a prepara diferite mancaruri, bauturile alcoolice pentru a sarbatori trecerea dintre ani sunt la mare cautare in randul iesenilor, astazi si maine. Supermarketurile din Iasi asteapta cumparatorii pentru a-si face…

- Consilierii locali se intalnesc astazi in ultima sedinta ordinara din acest an. Pe ordinea de zi figureaza peste 20 de proiecte de hotarare. O situatie ciudata este data de lipsa planurilor urbanistice zonale din dezbatere, un astfel de caz mai fiind intalnit o singura data in actuala legislatura care…

- O unealta auto, ajunsa pe calea de rulare a tramvaielor de pe Pasajul "Alexandru cel Bun", a fost cauza deraierii vagonul care circula joi dupa-amiaza pe traseul 6, dinspre Dacia catre Targu-Cucu. Obiectul nu apartine institutiei noastre, iar interventii tehnice in zona respectiva nu au fost efectuate…

- Conditiile construirii unei parcari supraetajate in zona Musatini au fost reglementate prin intermediul unui plan urbanistic zonal (PUZ). Planul municipalitatii din cartierul Alexandru cel Bun dateaza de cel putin trei ani, timp in care o licitatie organizata in acest sens s-a soldat cu un esec. Terenul…