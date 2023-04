Comisia juridica a Senatului a amanat, pentru saptamana viitoare, dezbaterea si emiterea raportului la proiectul de lege initiat de catre senatorul PNL Nicolae Ciuca si deputatul PNL Lucian Bode, care aduce modificari Codului penal prin care sunt incriminate cu inchisoarea infractiunile de ultraj și alte fapte care ar putea fi comise in cazul unor proteste. […] The post Proiectul antiproteste, inițiat de Ciuca și Bode, amanat in Comisia Juridica. PSD a anunțat ca nu il va vota, USR cere retragerea proiectului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…