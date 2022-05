Proiectul ALICE (LHC): conul mort măsurat pentru prima dată în lumea quarcurilor Proiectul de cercetare științifica ALICE de la Marele accelerator de hadroni (LHC), CERN, Elveția, a reușit pentru prima data sa masoare in mod direct un efect prevazut acum circa 30 de ani: conul mort, adica lipsa de emisie a radiației (sub forma de gluoni) a quarcurilor intr-un anumit con in jurul direcției de propagare, quarcuri care se formeaza in urma interacțiunii dintre protonii de la LHC. Efectul de con mort reprezinta o trasatura fundamentala a teoriei interacțiunii nucleare tari, care explica modul in care interacțiunea tare ține impreuna quarcurile și gluonii, formand protoni și neutroni. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

