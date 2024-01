”Apelul prin numarul unic 112, care sesiza descoperirea unor munitii in incinta Aeroportului Oradea, a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor, in dupa-amiaza zilei de marti, iar pentru gestionarea operativa a evenimentului semnalat, au fost alertati pompierii pirotehnisti din cadrul Detasamentului 2 Oradea”, anunta, miercuri, ISU Bihor. Sursa citata a precizat ca, sosit la locul indicat de apelant, echipajul pirotehnic a identificat sase proiectile explozive, de calibru 47 de milimetri, gasite de muncitorii care efectuau sapaturi in…