Proiectele ABANDONATE de Vlad Voiculescu! Ce a uitat ministrul demis să spună Vorbim despre o serie de obiective, pe care Ministerul Sanatații și le-ar fi propus in ultima vreme insa nu au fost realizate. In exclusivitate pentru Realitatea PLUS, sursele noastrea ne-au dezvaluit 10 eșecuri pe care spațiul public nu le știa. In primul rand, vorbim despre imprumutul de 150 de milioane de euro de la Banca Mondiala, din care ar fi fost costruite mai multe centre de mari arși in Targu Mureș, Timișoara și la Grigore Alexandrescu, care nu a putut fi realizate. Apoi vorbim despre o achiziție de echipamente ATI ce ar fi putut salva mai multe vieți și preveni anumite tragedii. Ultimul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Fostul manager al spitalului „Victor Babeș”, medicul Emilian Imbri, a declarat, marți, la B1 TV , ca ar trebui identificate cauzele care au dus la tragedia in urma careia au murit trei persoane , nu cautați vinovații. Emilian Imbri considera ca nu exista vinovați, ci doar cauze, pentru ca a fost vorba…

- Trei pacienți COVID-19 au murit luni dupa o defecțiune la TIR-ul ATI - unitatea mobila de Terapie Intensiva - de la Spitalul Victor Babeș din București, care a dus la oprirea alimentarii cu oxigen. The post Inca o tragedie! Trei pacienți COVID-19 au murit dupa o defecțiune la TIR-ul ATI de la Spitalul…

- Trei persoane au decedat dupa ce s-a oprit alimentarea cu oxigen in TIR-ul ATI de la Spitalul Victor Babeș din București, au declarat surse din Ministerul Sanatații pentru stirileprotv.ro.Opt pacienți cu Covid-19 erau internați in unitatea mobila ATI, dintre care trei au decedat.

- Incepand de marți, 23 martie, se va vaccina anti COVID-19 și la Centrul de la fosta Școala Nr. 5 de pe strada Fragilor din Dej. In 13 județe și in București s-au deschis, azi, 167 de puncte noi de vaccinare, care vor lucra cu ser Pfizer. In județul Cluj au devenit operaționale 13 fluxuri, 6 dintre acestea…

- CHIȘINAU, 9 mart - Sputnik. Cel puțin o agenție de turism din țara noastra le propune cetațenilor tururi de imunizare impotriva noului coronavirus. © Sputnik / Владимир ТрефиловVaccinul "Sputnik V" va fi produs in Italia Este vorba de vaccinarea cu ”Sputnik V”, iar tururile se efectueaza…

- Pe viitor, COVID-19 ar putea deveni o banala raceala care nu va mai pune in pericol viata pacientilor care mai au si alte afectiuni. Pentru asta, insa, am putea fi nevoiti sa ne vaccinam, anual, mai multi ani la rand. Informarea vine din partea expertilor in sanatate care ne avertizeaza ca pe masura…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, dr. Valeriu Gheorghita, a primit marti doza de rapel, relateaza Agerpres, citata de G4media. Medicul militar a fost vaccinat cu prima doza pe data de 5 ianuarie. Gheorghița a fost vaccinat cu a doua doza de vaccin anti-COVID la Centrul…