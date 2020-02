Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Premierul a acceptat, la propunerea ministrului de Finante, Florin Citu, introducerea pe ordinea suplimentara a unui proiect de OUG in acest sens. "Domnule premier, un proiect…

- Cițu: Programul "Prima Casa" exista, functioneaza și are un plafon de doua miliarde de lei Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice,…

- PSD sustine ca renuntarea la Programul "Prima Casa" inseamna costuri mai mari pentru cei 30.000 de tineri care apelau anual la acest program, mentionand ca, in acest fel, ministrul liberal de Finante, Florin Citu, ia din buzunarul acestor familii peste 100.000 lei.

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat, joi, schimbari la structura Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). El a precizat ca dorește sa fie specialiști doar pe statistica, oameni care se vor uita pe indicatori.

- Informații de ultima ora! Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat, joi, schimbari la structura Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF).Citește și: Ludovic Orban arunca bomba: 'Suntem tara care avem cea mai mare evaziune pe TVA' „In urmatoarele zile, voi prezenta o structura…

- Prim-ministrul Orban a precizat, miercuri, ca in cadrul intalnirii se va face analiza „obisnuita" a situatiei Guvernului. „Analiza obisnuita a situatiei pe care am gasit-o, a planului pe termen lung si stabilirea masurilor imediate, absolut necesare. Avem intalniri cu ministrul Muncii, cu ministrul…

- Guvernul are obligatia sa puna la dispozitie toate resursele pentru operationalizarea integrala a Agentiei Nationale a Bunurilor Provenite din Infractiuni, avand in vedere prejudiciile mari de recuperat, ca urmare a deciziilor de condamnare, mai ales in cazurile de coruptie, a declarat prim-ministrul…

- Joi, premierul Ludovic Orban a fost chemat la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis.La sedinta de la Cotroceni mai participa ministrul de Finante, Florin Citu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, scrie Antena 3.Potrivit sursei citate, premierul si presedintele au mai multe teme de discutie,…