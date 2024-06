Stiri pe aceeasi tema

- Silvestru Sosoaca a fost dus miercuri, 5 iunie, la Parchetul General pentru audieri in legatura cu posibila falsificare a listei cu semnaturi pentru candidatura la alegerile pentru Parlamentul European. Surse judiciare susțin ca Sosoaca a fost ajutat de președintele AUR, George Simion, sa falsifice…

- Cu patru zile inainte de alegeri, Silvestru Șoșoaca a fost saltat de mascați, iar George Simion este suspectat de Parchetul General pentru instigare la falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente al fostului soț a lui Șoșoaca la Parlamentul European. Parchetul General a anunțat…

- Cu patru zile inainte de alegeri, Silvestru Șoșoaca a fost saltat de mascați, iar George Simion este anchetat de Parchetul General pentru instigarea la falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente al fostului soț a lui Șoșoaca la Parlamentul European. Parchetul General a anunțat…

- Silvestru Sosoaca a fost luat cu mandat de politisti si dus miercuri la Parchetul General, pentru a fi audiat in legatura cu suspiciuni privind falsificarea listei cu semnaturi pentru candidatura sa la alegerile pentru Parlamentul European, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.Potrivit surselor…

- Surse judiciare au precizat pentru Știrile Pro TV ca Silvestru Șoșoaca și alte trei persoane au fost aduși cu mandat, miercuri, la Parchetul General. Potrivit acestor surse, Silvestru Șoșoaca trebuie sa dea explicații in legatura cu lista de semnaturi de susținere a candidaturii pentru Parlamentul…

- Liderul partidului extremist AUR, George Simion, este anchetat de Parchetul General pentru instigarea la fasificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente a lui Silvestru Șoșoaca la Parlamentul European. Parchetul General a anunțat oficial ancheta fara a preciza nume. Potrivit surselor…

- Liderul AUR si a serbat onomastica ieri, 23 aprilie 2024, prilej cu care a primit mii de felicitari din partea simpatizantilor si colegilor pe Facebook.Printr o postare in care le multumea, George Simion a anuntat ca este nevoit sa se retraga de la angajamentele politice, pe fondul unor probleme de…

- Impact mortal in centrul unei comune in județul Braila. Un șofer de 25 de ani, din județul Brașov, și-a pierdut viața dupa ce a patruns pe sensul opus de mers cu autoutilitara pe care o conducea și a lovit in plin un alt autovehicul de transport marfa, anunța Știrile Pro TV . Deocamdata nu este clara…