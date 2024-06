Isărescu: „Suntem invidiați de cei care conduc bănci centrale” Mugur Isarescu a avut un discurs! „Suntem invidiați, astazi, de toți colegii care conduc banci centrale. Nu exagerez cand spun ca, astazi, prin simpla prezența a acestor campioni olimpici, rezerva noastra de aur a crescut fara sa fim nevoiți sa facem nici un fel de tranzacție”, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul BNR , cu ocazia implinirii a 100 de ani de la obținerea primei medalii olimpice de catre sportivii romani, transmite Economica. Guvernatorul BNR a deschis ceremonia de celebrare a 100 de ani de la obținerea primei medalii olimpice de catre Romania, in prezența principesei Margareta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

