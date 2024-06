Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cirstoiu, directorul Spitalului Municipal Universitar din București, a fost prezentat oficial miercuri de liderii PSD și PNL București drept candidat la Primaria București. „Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Pana astazi nu am avut cariera politica, dar PSD si PNL…

- Armata Romana a scos la licitație un contract colosal pentru “modernizarea parcului de vehicule și creșterea capacitații de mobilitate și transport”. Va fi cumparat un numar insemnat de autobuze pentru care Ministerul Apararii va plati peste 31 de milioane de euro. Potrivit anunțului de participare…

- Situație incredibila in Alexandria. Un judecator a amanat de peste 100 de ori pronunțarea intr-un dosar. Și dupa sancționarea disciplinara a judecatorului, de catre CSM, in septembrie 2023, pronunțarea a fost amanata din nou. Este vorba despre un dosar penal aflat pe rolul Judecatoriei Alexandria, mai…

- Cadavrul unui barbat, cetațean strain, a fost descoperit vineri pe terasa unui bloc din Sectorul 3 din București. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a descoperi imprejurarile in care acesta a murit. Cei care au facut descoperirea sunt niste muncitori, care aveau de efectuat lucrari la terasa blocului.…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, joi seara, retinerea pentru 24 de ore a 16 membri ai galeriei Rapidului, intr-un dosar in care sunt acuzati ca foloseau ilegal materiale pirotehnice pe stadioane in timpul desfasurarii meciurilor de fotbal. Președintele clubului…

- China and NATO held an eighth military staff dialogue on security policy in Beijing on Wednesday, according to a statement from the Chinese defence ministry, according to Reuters. The two sides exchanged views on defence matters between China and NATO, as well as the international and regional situation,…

- Denmark will boost its defence budget by 40.5 billion Danish crowns ($5.9 billion) over the next five years to meet NATO targets and address major defence shortcomings “in a world where the international order is being challenged,” the prime minister said, according to Reuters. A founding member of…

- Cea mai cunoscuta platforma online de cazare face o schimbare majora la nivel global. Airbnb a decis ca proprietațile inchiriate nu mai pot avea camere de supraveghere. Pana acum, oaspeții nu beneficiau de intimitate completa, fiind permisa supravegherea video in spații comune, doar cand acest lucru…