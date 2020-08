Proiect USR: Mai multe zile de vot pentru Diaspora la alegerile parlamentare din iarnă Senatorul USR Radu Mihail va depune, in zilele urmatoare, un proiect legislativ pentru a modifica Legea privind organizarea alegerilor parlamentare astfel incat romanii din diaspora sa beneficieze, din nou, de regulile și procedurile aplicate la alegerile prezidențiale din 2019, anunța USR prin intermediul unui comunicat de presa. Radu Mihail, senator de Diaspora, transmite ca alegerile parlamentare de anul acesta nu pot avea loc in condiții optime fara modificarea urgenta a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. “Romanii din strainatate vor pierde toate beneficiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

