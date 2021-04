Proiect. Șoferii cu permisul suspendat vor putea susține testul oriunde în țară Deputatul USR PLUS Alin Apostol a depus o initiativa legislativa conform careia testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, test ce permite reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, poate fi sustinut la oricare serviciu al politei rutiere de pe teritoriul Romaniei. Potrivit unui comunicat postat pe pagina de internet a USR PLUS, in prezent, testul poate fi dat in localitatea trecuta in permis sau in localitatea unde a fost constatata contraventia, ceea ce se traduce „prin costuri suplimentare si risipa de timp” pentru soferi. „Romania este tara paradoxurilor,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

