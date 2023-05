Proiect: Românii care suferă de boala secolului s-ar putea trata gratuit Casa Naționala de Asigurari de Sanatate urmeaza sa introduca in lista programelor naționale de sanatate un subprogram nou, pentru bolnavii cu tulburare depresiva majora. Masura se gasește intr-un proiect de hotarare aflat in dezbatere publica la CNAS, iar romanii cu depresie majora ar putea avea acces gratuit la tratament. Astfel, pe langa subprogramele existente deja in Programul national de sanatate mintala, unul dintre programele naționale de sanatate conținute de HG 423/2022, va fi introdus și unul dedicat tratamentului bolnavilor cu tulburare depresiva majora, potrivit proiectului de HG de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

