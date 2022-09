Proiect PSD: Minorii prinşi că fumează în spaţiile publice riscă amendă până la 500 lei Un proiect de lege semnat de mai multi parlamentari PSD si depus in Senat prevede ca minorii prinsi ca fumeaza in spatiile publice risca amenzi intre 100 si 500 de lei. „Se interzice consumul de tutun, persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani, in urmatoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane si terenuri sportive, institutii culturale, sali de spectacole, institutii sau imitati economice, mijloace de transport, autogari, gari si aeroporturi de stat si private si in unitatile de invatamant public sau privat, precum si pe o raza de 200 m, in jurul acestora. Nerespectarea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

