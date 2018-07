Proiectul Regata Marii Uniri – Flotila Romania Centenar 2018 se va derula in colaborare cu Asociatia Ivan Patzaichin – Mila 23 si cu Institutul Cultural Roman Londra, la propunerea Asociatiei.



"In contextul sarbatoririi a 100 de ani de la Marea Unire, in egala masura, Proiectul Regata Marii Uniri – Flotila Romania Centenar 2018 isi propune ca scop principal promovarea turismului cultural cu impact asupra publicului din Bucuresti, prin manifestarile organizate pe raul Dambovita in cadrul manifestarilor dedicate Zilelor Bucurestiului. Prin intermediul unor astfel de evenimente cu impact…