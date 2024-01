Proiect pilot. Traficul auto monitorizat cu senzori montați în asfalt Consiliului Județean Galați a aprobat implementarea unui proiect pilot de monitorizare a traficului pe drumurile pe care le are in administrare prin intermediul senzorilor instalați in asfalt. In cadrul ultimei ședinței a Consiliului Județean (CJ) Galați, a fost aprobat un proiect pilot de monitorizare a traficului și a condițiilor meteo de pe drumurile pe care consiliul le are in administrare cu ajutorul senzorilor, camerelor video și a stațiilor meteo. „Este un proiect pilot, pe care il vom implementa pe drumurile județene din zona transfrontaliera, respectiv pe DJ 242E Baneasa – Roșcani – Oancea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

