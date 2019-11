Stiri pe aceeasi tema

- ➡ Ieri am efectuat o noua vizita in teren, pentru a verifica stadiul lucrarilor de pe strada Amurgului, unde desfașoara lucrari Compania de Apa Arieș. Imediat dupa finalizare, zona va intra

- In viitor, mobilitatea ar trebui sa fie "respectuoasa fata de mediu, flexibila, echitabila din punct de vedere financiar si confortabila", a declarat Merkel in interventia sa video saptamanala, difuzata duminica.La intalnirea de luni seara cu reprezentantii industriei auto, Merkel va discuta…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) achiziționeaza noua autobuze electrice, trei statii de incarcare si noua statii de incarcare lenta pentru municipiul Lugoj. Vasile-Daniel Suciu, ministrul demis al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a semnat…

- Oradea, unul dintre orașele cu cea mai rapida dezvoltare la nivel național, nu neglijeaza nici infrastructura necesara mașinilor cu emisii zero. Primarul Ilie Bolojan a transmis ca, in curand, orașul pe care il conduce va inființa 16 stații noi de incarcare pentru vehiculele electrice. "Am semnat la…

- De astazi, prahovenii pot incarca gratuit mașinile cu propulsie electrica sau hibrid, la cele doua prize instalate in parcarea Consiliului Județean Prahova. Marți, 22 octombrie 2019, in parcarea de la intrarea B a Palatului Administrativ, a fost pusa in funcțiune o statie rapida de incarcare pentru…

- Comitetul de Avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu a avizat proiectul depus de Primaria Ramnicu Valcea pentru instalarea in oras a 7 statii de incarcare a vehiculelor electrice. Dosarul de finantare pentru acest proiect a fost depus de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea in luna decembrie…

- Incepand de anul viitor, buzoienii vor putea circula cu autobuze electrice. Noua asemeena mijloace de transport, achiztionate cu bani de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, vor fi distribuite la Buzau, in cadrul unui program national.

- Inca o stație de incarcare pentru mașini electrice in Pitești. O noua stație de incarcare pentru mașini electrice a fost amenajata in zona de centru a orașului, in “Parcarea Supraterana Bloc E3a – F3b – E3c”. ”Și pentru ca ne dorim sa venim in sprijinul dezvoltarii infrastructurii dedicate mașinilor…