- Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Mureș au decis, recent, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul unei ședințe a Comitetului Special Constituit, ca "Planul Urbanistic Zonal – pentru Incubator de afaceri InQMed amplasat pe raza comunei Ernei, sat Ernei, fara numar, județul Mureș"…

- Un pas decisiv pentru construcția Spitalului de Arși de la Targu Mureș va putea fi facut luna viitoare cand va fi lansata o licitație internaționala de lucrari de catre Ministerul Sanatații, prin Banca Mondiala. La aceasta data, este in faza de avizare proiectul tehnic, alți cațiva pași administrativi…

- Agenția pentru Protecția Mediului Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii raportului de mediu pentru "Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism", titular Primaria comunei Craiești. "Proiectul de plan și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru…

- Conducerea societații Pavcom SA Targu Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizației de mediu pentru activitatea "Colectarea deșeurilor nepericuloase" pe un amplasament din municipiul Targu Mureș, strada Mureșeni nr. 50. "Observațiile publicului se primesc zilnic…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 23 august 2022, ca proiectul „Inființare rețea de canalizare menajera in localitatea Filea, comuna Deda, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Deda, satele…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 5 iulie 2022, ca proiectul "Amenajare stație de beton provizorie mobila și stație spalare și sortare agregate minerale provizorie mobila", propus a fi amplasat…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, in cadrul unei ședințe care a avut loc in data de 12 iulie 2022, ca proiectul "Construire depozit frigorific, anexe și parc fotovoltaic", propus a fi amplasat in localitatea Sanpaul, fara numar, nu se supune evaluarii…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 26 iulie 2022, ca proiectul „Construire supermarket, sistematizare verticala, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare, totem…