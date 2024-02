Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, intr-o ședința de lucru, ca proiectul "Asfaltare drumuri de interes local in comuna Miheșu de Campie, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Miheșu de Campie, satele Miheșu de Campie, Razoare, Saulița, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Potrivit … Post-ul Asfaltari in trei sate… Source