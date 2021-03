Politicienii USR PLUS au depus proiecte de modificare a Regulamentelor celor doua Camere și a Statutului deputaților și senatorilor. Astfel, parlamentarii care vor vota de mai multe ori, folosind cartela unui alt senator sau a unui alt deputat, vor pierde peste 80% din indemnizație. Inițiativa USR PLUS a venit in timpul dezbaterilor pe tema bugetului de stat in 2021, atunci cand au fost și parlamentari care au votat de mai multe ori, transmite Hotnews.ro . „Nu e normal ca, in Romania, un student care copiaza sa fie exmatriculat, dar un parlamentar care voteaza fals in numele colegului absent sa…