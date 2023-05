Stiri pe aceeasi tema

- Programul cultural național „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023ˮ conține și proiecte gandite pentru copii. Unul dintre ele este „Unitate in diversitate - Basme romanești și africane”, lansat de Asociația INTERAKT ARTS, in parteneriat cu BIS Teatru și Asociația Culturala Diogene.

- In acest an, in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii, redeschidem porțile Campusului Nokia din Timișoara, transformandu-ne pentru a V-a oara in Muzeu pentru o noapte. Suntem incantați sa anunțam ca la aceasta ediție a Nopții Muzeelor, in centrul atenției va fi expoziția Bell Labs, sosita…

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au premiat zece profesori și antrenori deosebiți la cea de-a 13-a Gala a Premiilor Mentor; Invitatul de onoare al Galei a fost Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, originar din Timișoara;

- Dupa mai multe expoziții ale elevilor Colegiului Național „C.D. Loga” gazduite de galeria LogArt din incinta școlii, a venit randul profesorilor sa iși prezinte cateva lucrari de arta plastica, in cadrul programului acestui spațiu cultural, prezentata in contextul anului 2023, cand Timișoara este Capitala…

- Un numar de 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. „Provocarea romaneasca” / Romanian Challenge organizata de Central European Padel Tour se va desfașura in acest sfarșit de saptamana, intre…

- Cu o istorie bogata și o cultura vibranta, Timișoara are multe de oferit turiștilor: de la arhitectura impresionanta, la evenimente de top. Inaugurarea orașului ca și Capitala Europeana a Culturii pentru 2023 reprezinta o borna in dezvoltarea orașului și a regiunii, oferindu-le oamenilor ocazia de a…

- Senatorul USR de Timis Raoul Trifan afirma ca toate controvesele privind evenimentele de la deschiderea TM 2023 sunt binevenite. El afirma ca inclusiv rolul artei este de-a naste intrebari. Comentariile pro si contra pe marginea deschiderii programului Timisoara – Capitala Europeana a Culturii continua.…

- Potrivit primarului Dominic Fritz, la evenimentele de deschidere a anului Timisoara – Capitala Europeana a Culturii au participat 60.000 de oameni. Acestia au participat la 130 de evenimente organizate in 32 de locatii. Primarul Dominic Fritz jubileaza dupa un weekend de deschidere a TM 2023 aproape…