Peste 300 de persoane vor face scufundari la adancimi cuprinse intre 2 si 8 metri, in zona Cazinoului, in perioada 28 iulie – 20 august, in cadrul proiectului „Vestigii subacvatice", care promoveaza in randul tinerilor vestigii scufundate ale cetatii antice Tomis. "Echipati in costume de scufundare si insotiti de ghizi – scafandru arheolog, 300 de

