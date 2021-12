PROIECT – Închisoare pentru cei ce ard, îngroapă sau incendiază deșeuri Cei care ingroapa, ard sau incendiaza gunoaie vor primi cateva luni bune de inchisoare. Este vorba despre un proiect de lege aflat in atenția senatorilor, care vrea sa modifice Legea 195/2005 privind protecția mediului. Din Nota de fundamentare la acest proiect de lege aflam ca „fenomenul arderilor de deseuri este unul de amploare, fiind practicat in gospodarii si spatii publice pe tot cuprinsul tarii, cu impact asupra mediului si sanatatii publice”. „Cauciucuri, resturi provenite din dezmembrari auto, cabluri si alte materiale compozite din aparatura electrica si electronica, deseuri medicale… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

