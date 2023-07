Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca nu va invoca niciodata „greaua mostenire” din sectorul economic, avertizand ca oamenii „cunosc amatorismul fostilor prim-ministri ai Romaniei” si deciziile „aberante, care n-au avut niciun fundament economic”.„Eu am discutat in coalitie, ultima intalnire eu am avut-o…

- Primaria Alba Iulia cumpara servicii de sterilizare a cainilor fara stapan ce aparțin rasei comune, aflați pe raza municipiului Administrația locala din Alba Iulia cumpara servicii de sterilizare a cainilor fara stapan ce aparțin rasei comune și a metișilor acestora. Primaria Alba Iulia a lansat joi,…

- Sambata, 17 iunie, CAMPANIE de sterilizare a CAINILOR cu sau fara stapan la Bucecea Liderii administrației publice de la Bucecea au anunțat astazi ca vor incepe o ampla campanie de sterilizare a cainilor cu sau fara stapan și a cerut sprijinul populației in acest sens. Primarul orașului Bucecea, Angel…

- In ultima Ordonanța de Urgența adoptata de Guvern nu apare obligația ca salariul profesorului debutant sa fie egal cu salariul mediu pe economie, a precizat, astazi, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invațamantul Preuniversitar Iași, Laviniu Lacusta. Acest aspect apare doar in expunerea de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata seara, 20 mai, ca soluția pentru a rezolva cererile sindicaliștilor din Educație, care au anunțat ca de luni intra in greva, nu este doar la el ci la intreaga coalitie.El a spus ca decizia luata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, aceea de a opri negocierile…

- Proiect. Noi MODIFICARI la Codul Rutier: In ce condiții vor putea șoferii sa treaca linia continua fara sancțiuni Depașirea pe linie continua ar putea fi permisa, in anumite condiții precizeaza noile modificari care vor fi aduse la Codul Rutier. Un proiect ce intra la dezbatere in Senat prevede permiterea…

- Modificari la Codul Rutier: in ce condiții vor putea șoferii sa treaca linia continua, fara sa riște sancțiuni Modificari la Codul Rutier: Depașirea pe linie continua ar putea fi permisa, in anumite condiții. Un proiect ce intra la dezbatere in Senat prevede permiterea și nesancționarea acestei manevre.…

- Liderii celor trei partide ale Coaliției s-au intalnit la sediul Guvernului pentru a negocia reducerea cheltuielilor. La reuniune participa Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciuca (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR). Actul normativ asupra caruia trebuie sa cada de acord cei trei lideri politici este un proiect…