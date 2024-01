Proiect important de ecologie la Târgu Mureș Primaria Municipiului Targu Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Realizare centru de colectare cu aport voluntar pe strada Hotarului", propus a fi amplasat in localitatea Targu Mureș, strada Hotarului, imobil identificat prin C.F. nr. 127455 Targu Mureș. "Informațiile privind proiectul propus/ memoriul de prezentare pot fi… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

