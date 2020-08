Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat implementarea Programului Național de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici și mijlocii, finanțat in cadrul Programului Operațional Competitivitate, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene. De asemenea, a fost anunțata majorarea fondurilor care pot fi…

- Guvernul a aprobat implementarea Programului Național de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici și mijlocii, finanțat in cadrul Programului Operațional Competitivitate, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene. De asemenea, a fost anunțata majorarea fondurilor care pot fi…

- SC ROCONIS TRANS CONSTRUCT SRL, cu sediul in Municipiul Craiova, Romania, Strada Electroputere, Nr.6, Bloc M47, Ap.5, judetul Dolj, cod postal 200568, deruleaza, incepand cu data de 23.07.2020, proiectul „Dezvoltarea activitatii in cadrul ROCONIS TRANS CONSTRUCT SRL prin achizitie de echipamente”, cod…

- DGASPC Arges reabiliteaza Complexul de Servicii Sociale de la Campulung pe bani europeni. Miercuri, 22 iulie 2020, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Argeș, in calitate de beneficiar, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, in calitate de Autoritate de…

- Focar de COVID-19 la Caminul-spital Calinesti. 34 de bolnavi in randul beneficiarilor si personalului. In urma testarilor COVID-19 din ultima perioada pana in prezent, in cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calinesti, din totalul de 48 de beneficiari instituționalizați, și…

- Spitalul Municipal din Carei va primi o finantare de 2,3 milioane de lei pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19, au anuntat, joi, pe pagina de Facebook a institutiei, reprezentantii Primariei, inforemaza Agerpres.Citește și: Peste 300 de persoane din Satu Mare au intrat…

- IMO BENZ CONSTRUCT S.R.L. anunta inceperea activitatilor proiectului “ Achizitie echipamente pentru cresterea competitivitatiiIMO Benz Construct SRL “ Cod SMIS 132495. Proiectul este finanțat prin Regio Programul Operational Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de catrMinisterul…

- Pentru a sprijini beneficiarii POR 2014 - 2020, ca urmare a impactului pandemiei generate de COVID - 19, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) a revizuit una dintre conditiile specifice din contractele de finantare aplicabile urmatoarelor apeluri de proiecte, in ceea ce…