Lucrarile la obiectivul de investiții „Centru de zi pentru copii din cadrul proiectului integrat privind imbunatațirea de servicii educaționale și culturale și a spațiilor publice urbane in orașul Tauții-Magherauș” au fost finalizate. „In cel mai scurt timp acesta va fi pus la dispoziția copiilor care doresc sa participe la activitațile organizate in cadrul centrului.Centrul de copii prin activitațile desfașurate va sprijini copiii din familiile aflate in diferite categorii sociale defavorizate, inclusiv copiii cu dizabilitați.”, a transmis primarul orașului Tauții Magherauș, Marinescu Dumitru