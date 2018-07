Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un oraș aproape sufocat de betoane și de poluare, autoritațile cauta soluții pentru a transforma aceasta zona administrativa intr-un oraș inteligent, care sa susțina nevoile populației atat prin tehnologie și cercetare, cat și prin ecologie. Pentru a restabili echilibrul dintre civilizație și…

- Under Armour completeaza portofoliul de magazine al Iulius Mall Cluj. Brandul american de articole sportive a inaugurat prima sa locație din afara Capitalei și îi așteapta pe clujenii care prefera un stil de viața activ cu echipament sportiv de performanța. Under…

- Angela Gheorghiu ii reproseaza Gabrielei Firea ca se foloseste de personalitatile romanesti internationale pentru a-si promova propria imagine. Soprana aminteste ca din aceasta cauza a refuzat sa fie facuta cetatean de onoare al Capitalei de catre Gabriela Firea. "Sunt profund deziluzionata,…

- Publicatiile New York Times, Daily Mail, San Francisco Chronicle sau Washington Post mentioneaza, preluand stirea agentiei Associated Press, despre ceremonia de la Arena Nationala, unde liderul mondial Simona Halep a fost aplaudata, in timp ce primarul Capitalei, Gabriela Firea a fost huiduita.…

- "Imi doresc ca ziua de astazi sa se incheie cu bine pentu toti participantii la manifestarile care sunt aprobate astazi in Capitala, dar si pentru bucurestenii care nu participa la manifestatii si pentru turistii din capitala. Am organziat mai multe comandamente atat la nivelul Primariei, cat si…

- Un barbat a zacut mai bine de trei ore pe un trotuar din centrul Bucurestiului, fara a fi bagat in seama de trecatori, incidentul fiind povestit de o tanara pe pagina sa de Facebook, relateaza Romania TV. Femeia a sunat la 112 si medicii au descoperit ca barbatul nu era nici baut, nici nu consumase…

- „„Am castigat anul trecut titlul de capitala nationala a digitalizarii, fiind orasul cu cele mai multe proceduri digitale. Avem peste 52 de proceduri in relatia cu cetateanul. Acum am venit cu una noua, care tine oarecum de avansul inteligentei artificiale si prin asta avem primul functionar public…