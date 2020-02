Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD de Giurgiu spune ca acest program era un contract intre Guvern și comunitațile locale, iar acum Executivul iși incalca obligațiile, intr-o postare pe Facebook.„O situație alarmanta este intalnita la nivelul intregii țari, dupa ce Guvernul Orban a desființat Fondul de Dezvoltare și Investiții…

- Guvernul a desființat FDI, proiectele depuse au ramas in aer/ Violeta Raduț: “Ce fac, domnilor guvernanți, primarii cu proiectele lor?” in Politic / on 30/01/2020 at 11:35 / Dupa ce a fost eliminata varianta de finantare a aducerii gazelor naturale in mediul rural prin intermediul Fondului…

- Guvernul a aprobat în ședința de marți un proiect de Ordonanța de Urgența prin care proiectele mari de investiții vor trece de la Comisia Naționala de Strategie și Prognoza la ministerele de resort. Premierul Ludovic Orban a spus ca miniștrii trebuie sa prezinte în 10 zile de la adoptarea…

- Comisia Naționala de Strategie si Prognoza, anunța ca se preconizeaza o creștere economica pentru 2020 de 4.1%. Totodata, instituția anunța și un curs mediu pentru 2020 de 4.75 lei/euro.Anunțul vine ca un raspuns la o interpelare a deputatului PNL Claudiu Racuci, care solicita informatii privind prognozele…

- Comisia Naționala de Strategie si Prognoza a transmis, intr-un raspuns la o interpelare a unui deputat, ca preconizeaza o creștere economica pentru 2020 de 4.1%. Totodata, instituția anunța un curs mediu pentru 2020 de 4.75 lei/euro, potrivit Mediafax.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza…

- CES: Aviz negativ pe modificarea Legii RCA inițiata de Min. Finanțelor Foto arhiva Comisia Europeana a declanșat procedura prealabila de Infrigement pe tema RCA. Consiliul Economic și Social a dat un aviz Negativ pentru proiectul de lege prin care se propune eliminarea plafonului cu cheltuielile…

- Programele de finantare si schemele de ajutor de stat derulate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) vor fi transferate ministerelor si reevaluate pentru a vedea in ce masura servesc obiectivelor pentru care au fost infiintate, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, joi, adaugand…

- Guvernul își face bugetul pe cifrele furnizate pe Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP). Astfel, Instituția a publicat un document, iar potrivit acestuia bugetul pe anul 2020 va fi realizat pe o creștere economica de 4,1%, un PIB nominal de 1.129 miliarde lei, un curs de 4,75 lei/euro…